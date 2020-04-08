Правительство выделило 3,5 млрд рублей на компенсации туроператорам, власти назвали условия для бесплатного возвращения россиян на родину, Минздрав обратился к россиянам с просьбой не ходить в больницы
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и слушателями главные темы дня
Правительство выделило 3,5 млрд рублей на компенсации туроператорам, власти назвали условия для бесплатного возвращения россиян на родину, Минздрав обратился к россиянам с просьбой не ходить в больницы
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