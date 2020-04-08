Микробиолог: Уже точно известно, что COVID-19 не был разработан в лаборатории
Когда изобретут вакцину от коронавируса и удастся ли России пройти пик эпидемии с минимальными потерями, Михаил Антонов выясняет у заведующего лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константина Северинова
Микробиолог: Уже точно известно, что COVID-19 не был разработан в лаборатории
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