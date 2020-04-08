Виктор Баранец: «После обращения Президента понятно: у нашего полка есть командир, он с нами на поле боя. Если выполним все указания, выберемся из коронавирусного омута»
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают обращение Владимира Путина к губернаторам и российскому народу, а также отвечают на все армейские вопросы
Виктор Баранец: «После обращения Президента понятно: у нашего полка есть командир, он с нами на поле боя. Если выполним все указания, выберемся из коронавирусного омута»
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