2020-04-08T18:44:46+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Виктор Баранец: «После обращения Президента понятно: у нашего полка есть командир, он с нами на поле боя. Если выполним все указания, выберемся из коронавирусного омута»

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы.

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают обращение Владимира Путина к губернаторам и российскому народу, а также отвечают на все армейские вопросы

Виктор Баранец: «После обращения Президента понятно: у нашего полка есть командир, он с нами на поле боя. Если выполним все указания, выберемся из коронавирусного омута»

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Военное ревю

Тема: Виктор Баранец: «После обращения Президента понятно: у нашего полка есть командир, он с нами на поле боя. Если выполним все указания, выберемся из коронавирусного омута»

В студии: Виктор БАРАНЕЦ, Михаил ТИМОШЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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