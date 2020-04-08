Ирина Прохорова: Общество в такие времена умеет прекрасно самоорганизовываться и вытаскивать государство из болота
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с издателем, общественным деятелем Ириной Прохоровой, готова ли наша система здравоохранения к кризисам, как гражданское общество приходит к государству на выручку и почему мы чемпионы по выживанию
Ирина Прохорова: Общество в такие времена умеет прекрасно самоорганизовываться и вытаскивать государство из болота
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