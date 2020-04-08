2020-04-08T23:55:11+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Ирина Прохорова: Общество в такие времена умеет прекрасно самоорганизовываться и вытаскивать государство из болота

Издатель, общественный деятель Ирина Прохорова.Издатель, общественный деятель Ирина Прохорова.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с издателем, общественным деятелем Ириной Прохоровой, готова ли наша система здравоохранения к кризисам, как гражданское общество приходит к государству на выручку и почему мы чемпионы по выживанию

Ирина Прохорова: Общество в такие времена умеет прекрасно самоорганизовываться и вытаскивать государство из болота

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