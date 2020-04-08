У России есть ресурсы, чтобы пережить любой кризис
Мировой экономический кризис 2020 наступил. Что будет и как нам жить дальше? Спецпроект Ивана Панкина
Кризис наступил. Что будет и как нам жить дальше
О том, как мы будем жить дальше, рассказывают:
- Сергей Васильев - председатель совета директоров инвестиционной группы "Русские фонды";
- Михаил Делягин - экономист;
- Денис Ракша - экономист;
- Александр Разуваев - руководитель информационно-аналитического центра "Альпари";
- Алексей Зубец - директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ;
- Дмитрий Потапенко - предприниматель.