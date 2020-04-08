2020-04-08T13:56:47+03:00
Эксклюзив
Иван ПАНКИН@radio_kp

У России есть ресурсы, чтобы пережить любой кризис

В первую очередь, нельзя допустить роста безработицы. Для этого следует поддержать малый и средний бизнес.В первую очередь, нельзя допустить роста безработицы. Для этого следует поддержать малый и средний бизнес.Фото: Олег ЗОЛОТО

Мировой экономический кризис 2020 наступил. Что будет и как нам жить дальше? Спецпроект Ивана Панкина

Кризис наступил. Что будет и как нам жить дальше

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О том, как мы будем жить дальше, рассказывают:

- Сергей Васильев - председатель совета директоров инвестиционной группы "Русские фонды";

- Михаил Делягин - экономист;

- Денис Ракша - экономист;

- Александр Разуваев - руководитель информационно-аналитического центра "Альпари";

- Алексей Зубец - директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ;

- Дмитрий Потапенко - предприниматель.

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