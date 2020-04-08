У России есть ресурсы, чтобы пережить любой кризис

8 Апр 2020 2020-04-08T13:56:47+03:00

В первую очередь, нельзя допустить роста безработицы. Для этого следует поддержать малый и средний бизнес. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кризис наступил. Что будет и как нам жить дальше 00:00 00:00

О том, как мы будем жить дальше, рассказывают:

- Сергей Васильев - председатель совета директоров инвестиционной группы "Русские фонды";

- Михаил Делягин - экономист;

- Денис Ракша - экономист;

- Александр Разуваев - руководитель информационно-аналитического центра "Альпари";

- Алексей Зубец - директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ;

- Дмитрий Потапенко - предприниматель.