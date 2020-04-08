2020-04-08T19:17:28+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Абоненты Tele2 получат бесплатный доступ на полгода к подписке Яндекс.Плюс

Михаил Антонов рассказывает о новом предложении для абонентов Tele2.Михаил Антонов рассказывает о новом предложении для абонентов Tele2.

Жители Московского региона смогут дополнительно слушать музыку, смотреть кино и заказывать продукты, не выходя из дома

Абоненты Tele2 получат бесплатный доступ на полгода к подписке Яндекс.Плюс

00:00
00:00

Tele2 поддерживает жителей Московского региона, решивших соблюдать официальные рекомендации по борьбе с пандемией коронавируса и оставаться дома. Компания предлагает москвичам бесплатный доступ на полгода к подписке Яндекс.Плюс на тарифном плане «Везде онлайн».

Так, все желающие смогут дополнительно слушать музыку, смотреть кино и заказывать продукты, не выходя из дома. С введением оператором опции бесконтактной доставки в Москве и области решается еще и вопрос безопасности. SIM-карту, заказанную через интернет-магазин доставят совершенно бесплатно, а срок доставки не превысит 4-х дней.

Скачать передачу [mp3, 1.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Производство масок в России нарастили в 3 раза, Москва стала лидером по числу проведенных тестов на COVID-19, эксперт заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России можно ожидать в начале мая

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: Правительство выделило 3,5 млрд рублей на компенсации туроператорам, власти назвали условия для бесплатного возвращения россиян на родину, Минздрав обратился к россиянам с просьбой не ходить в больницы

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 12:02

What's up, страна!

Тема: Привитые от туберкулеза люди болеют и умирают от коронавируса в 10 раз реже, от COVID-19 на дому лечатся и младенцы, и люди старше 65 лет, из-за карантина банки останавливают до 20% ипотечных сделок

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Апреля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Билл Гейтс выделит несколько миллиардов долларов на создание вакцин против коронавируса, российский автопром возвращается к работе после первой нерабочей недели, Надежда Бабкина попала в больницу с воспалением легких

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Апреля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: В ФМБА разработали схему лечения с использованием российского препарата, с 8 апреля банки будут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу на зарплаты, мусорщики боятся работать с отходами из-за наличия в них использованных масок

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Апреля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: В мире не хватает почти 6 млн медсестёр, банковские мошенники придумали новую схему с использованием коронавируса, кондуктор требовала от пассажиров паспорта и справки на перемещение

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Апреля 2020 11:03 - 11:54

What's up, страна!

Тема: Аналитик Илья Пестов опубликовал материал, в котором попытался разоблачить пандемию, в России провели почти 800 тысяч тестов на коронавирус, ЕГЭ в этом году не будут отменять из-за карантина

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
6 Апреля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Коронавирусом переболеет две трети населения планеты, жителя Томска оштрафуют на 40 тысяч рублей за то, что нарушил карантин, в Дагестане тысячи людей пришли на молитву, несмотря на запрет из-за коронавируса

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
6 Апреля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Минпромторг разработал сценарий продления самоизоляции до конца сентября, в регионах начали ослаблять карантин, чтобы люди начали работать, IT-компании укрепляются несмотря на кризис и монополизируют рынки

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
6 Апреля 2020 11:03 - 12:02

What's up, страна!

Тема: Тест на коронавирус теперь можно будет сдать на дому, правительство определило суммы займов для кредитных каникул, двое детей сбежали из дома в Москве и забрали с собой 700 тысяч рублей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
3 Апреля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Саудовская Аравия захотела срочно спасать цены на нефть, сидящим на карантине людям угрожают соседи и желают смерти, в России зафиксировали небывалый спрос на лимоны и имбирь

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
3 Апреля 2020 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции, ущерб экономике составит 500-600 млрд рублей за каждую нерабочую неделю, правительство выделило 5 млрд рублей для субсидирования кредитов малого бизнеса

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
3 Апреля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Вирусолог объяснил, почему от коронавируса избавиться так просто не получится, губернатор Камчатского края подал в отставку, падение бизнеса в сфере услуг России стало рекордным за 11 лет

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
2 Апреля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Число зараженных коронавирусом в Италии может превышать 3 миллиона, российская глубинка начала пить и носить маски, Республика Коми стала четвёртой по количеству заболевших в России

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
2 Апреля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Правительство ищет компромисс между экономикой и пандемией, трудовые мигранты пожаловались, что являются самой незащищенной категорией людей в Россией, в Москве родился ребенок с коронавирусом

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
2 Апреля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Корреспондент «Комсомолки» не может улететь из Шри-Ланки, режим ЧС может спасти экономику России, эксперты назвали профессии, которые исчезнут из-за кризиса

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
2 Апреля 2020 11:03 - 11:54

What's up, страна!

Тема: Глава Роспотребнадзора призвала увеличить количество нерабочих дней, во время карантина «пустых» вызовов врачей на дом стало больше, Земфира выпустила новую песню под названием «Крым»

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Российские школы могут досрочно завершить учебный год
Собянин объяснил, почему в Москву нельзя полностью закрыть
Трамп позвал избирателей Сандерса в свою Республиканскую партию
В Ассоциации туроператоров рассказали, ждет ли Россию срыв туристического сезона
В Москве появились новые сервисы бесконтактной доставки
Берни Сандерс решил выйти из президентской гонки в США
Путин прокомментировал вопрос ограничения транспорта в регионах
Путин поручил направить региональные планы по коронавирусу в рабочую группу Госсовета и кабмину
"Нашу страну это минует": Врач Симон Мацкеплишвили рассказал, что Россия идет по благополучному сценарию с копонавирусом
«В сказку - из дома»: волонтеры будут читать детям книги по телефону горячей линии
Андрей Турчак: Президент поддержал позицию «Единой России» по расширению возможностей использования «ипотечных каникул»
Специалист рассказал, как пожилые люди заражаются коронавирусом
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению
Центробанк: «истощенность» российской экономики может привести ко второй вспышке коронавируса
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти больниц в Москве
Самолёт с россиянами вылетел из Мальдив в Москву
"Выбора сейчас нет": Путин призвал россиян соблюдать режим изоляции
Иммунолог рассказал, защищает ли от коронавируса привика против туберкулеза