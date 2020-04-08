8 Апр 2020 2020-04-08T19:17:28+03:00

Абоненты Tele2 получат бесплатный доступ на полгода к подписке Яндекс.Плюс 00:00 00:00

Tele2 поддерживает жителей Московского региона, решивших соблюдать официальные рекомендации по борьбе с пандемией коронавируса и оставаться дома. Компания предлагает москвичам бесплатный доступ на полгода к подписке Яндекс.Плюс на тарифном плане «Везде онлайн».

Так, все желающие смогут дополнительно слушать музыку, смотреть кино и заказывать продукты, не выходя из дома. С введением оператором опции бесконтактной доставки в Москве и области решается еще и вопрос безопасности. SIM-карту, заказанную через интернет-магазин доставят совершенно бесплатно, а срок доставки не превысит 4-х дней.