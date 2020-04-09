Попробовать может каждый: Сколько можно заработать на написании книг
Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают с руководителем интегрированных издательских сервисов группы компаний «ЛитРес» Евгением Селивановым, как можно начать писать свою книгу и её издать
Попробовать может каждый: Сколько можно заработать на написании книг
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.