2020-04-09T13:08:48+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Ирина Винер-Усманова: Пришлось доказывать правительству, что убирать сейчас гимнасток с тренировочной базы в Новогорске равносильно смерти

Сегодня Арина Шарапова отправилась в гости к легендарному тренеру, президенту Всероссийской федерации по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой.Сегодня Арина Шарапова отправилась в гости к легендарному тренеру, президенту Всероссийской федерации по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой.

Легендарный тренер, президент Всероссийской федерации по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала Арине Шараповой, как ей пришлось закрыться на базе из-за угрозы эпидемии и спасать девочек от депрессии тренировками

Ирина Винер-Усманова: Пришлось доказывать правительству, что убирать сейчас гимнасток с тренировочной базы в Новогорске равносильно смерти

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