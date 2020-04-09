Ирина Винер-Усманова: Пришлось доказывать правительству, что убирать сейчас гимнасток с тренировочной базы в Новогорске равносильно смерти
Сегодня Арина Шарапова отправилась в гости к легендарному тренеру, президенту Всероссийской федерации по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой.
Легендарный тренер, президент Всероссийской федерации по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала Арине Шараповой, как ей пришлось закрыться на базе из-за угрозы эпидемии и спасать девочек от депрессии тренировками
Ирина Винер-Усманова: Пришлось доказывать правительству, что убирать сейчас гимнасток с тренировочной базы в Новогорске равносильно смерти
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