9 Апр 2020 2020-04-09T13:51:45+03:00

Водители, вынужденные выезжать из дома на своих автомобилях, сейчас пытаются защититься с помощью масок. Но есть и другие решения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мой автомобиль – моя крепость: как обезопасить свою машину в условиях пандемии коронавируса 00:00 00:00

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