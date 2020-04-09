2020-04-09T13:51:45+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Мой автомобиль – моя крепость: как обезопасить свою машину в условиях пандемии коронавируса

Водители, вынужденные выезжать из дома на своих автомобилях, сейчас пытаются защититься с помощью масок. Но есть и другие решения.Водители, вынужденные выезжать из дома на своих автомобилях, сейчас пытаются защититься с помощью масок. Но есть и другие решения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин

Мой автомобиль – моя крепость: как обезопасить свою машину в условиях пандемии коронавируса

00:00
00:00

Главные темы:

- Полисы ОСАГО теперь можно выписывать с просроченной из-за карантина диагностической картой. Но есть подвох

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Мой автомобиль – моя крепость: как обезопасить свою машину в условиях пандемии коронавируса

Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы

- Священный Грааль мирового автопрома: потерянный Bugatti стоимостью в €100 миллионов

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Безлошадные извозчики: как в России появилось такси

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

Скачать передачу [mp3, 38.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
8 Апреля 2020 10:03 - 11:02

Мой автомобиль

Тема: Как восстановить двигатель автомобиля после длительной эксплуатации в городском цикле

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ

В гостях: Юрий ЛАВРОВ, Сергей ЗЕЛЕНЬКОВ
07:30
21:30
3 Апреля 2020 10:03 - 10:54

Мой автомобиль

Тема: Самоизоляция и карантин – время для новых способов покупки автомобилей. А ГИБДД всерьез собирается штрафовать за использование видеорегистраторов

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
07:30
21:30
2 Апреля 2020 10:03 - 10:15

Мой автомобиль

Тема: ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем. А ужесточение правил техосмотра отложат на несколько лет

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ

В гостях: Андрей ОСИПОВ, Олег ОСИПОВ, Федор БУЦКО, Юрий СИДОРЕНКО, Александр ПИКУЛЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Названы самые прибыльные профессии на удалёнке
СК: 2 человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве
Причиной пожара в доме престарелых в Москве стала авария в котельной
В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом через неделю после выписки из больницы
Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду
Песков: Путин пользовался прогнозами экспертов, говоря об определяющих сроках пандемии коронавируса
Курс доллара на 10 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Вывозные рейсы из-за границы в регионы России временно приостановлены
Шесть человек, в том числе один ребёнок, пострадали от взрыва в бизнес-центре в Москве
Видео с места взрыва в бизнес-центре в Москве опубликовано очевидцами
В ОП пообещали разобраться с незаконными пересчетами тарифов за коммуналку
Причины взрыва в бизнес-центре в Москве: ЧП произошло в бойлерной
Отчет кабмина в Госдуме перенесли на более поздний срок
Сервис Worki поможет с трудоустройством тем, кто потерял работу
Выпускников школ в 2020 году не будут призывать в армию
В бизнес-центре около здания посольства Словакии в Москве произошёл взрыв
Киево-Печерская лавра закрылась на карантин из-за коронавируса у настоятеля
Премьер-министр Италии назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи
Воссоздан момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом
Курс евро на 10 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Названы отрасли, больше всего пострадавшие от коронавируса
Мишустин призвал создать для каждой территории в России свою антикризисную терапию
Мишустин подписал указ об оформлении инвалидности онлайн
В Минздраве заявили, что кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом
Мишустин призвал глав регионов не принимать избыточных мер по борьбе с коронавирусом
Госэкзамены и защиты дипломов не будут отменять из-за коронавируса
Песков рассказал, откуда в выступлении Путина взялась фраза про печенегов и половцев
Песков: Решений о переносе парада Победы пока нет