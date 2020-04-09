Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+, средний индекс самоизоляции снизился, в России вырос спрос на подработку
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+, средний индекс самоизоляции снизился, в России вырос спрос на подработку
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