2020-04-09T18:03:14+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Из жизни авианосцев: ремонт «Адмирала Кузнецова» постоянно отодвигается, а командира американского авианосца уволили за рапорт о заболевших коронавирусом на борту

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают главные армейские новости.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают главные армейские новости.

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают главные армейские новости

Из жизни авианосцев: ремонт «Адмирала Кузнецова» постоянно отодвигается, а командира американского авианосца уволили за рапорт о заболевших коронавирусом на борту

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07:30
21:30
Сегодня 16:03 - 17:02

Военное ревю

Тема: Из жизни авианосцев: ремонт «Адмирала Кузнецова» постоянно отодвигается, а командира американского авианосца уволили за рапорт о заболевших коронавирусом на борту

В студии: Виктор БАРАНЕЦ, Михаил ТИМОШЕНКО
07:30
21:30
8 Апреля 2020 16:03 - 17:02

Военное ревю

Тема: Виктор Баранец: «После обращения Президента понятно: у нашего полка есть командир, он с нами на поле боя. Если выполним все указания, выберемся из коронавирусного омута»

В студии: Виктор БАРАНЕЦ, Михаил ТИМОШЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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