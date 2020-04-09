9 Апр 2020 2020-04-09T18:03:14+03:00

Из жизни авианосцев: ремонт «Адмирала Кузнецова» постоянно отодвигается, а командира американского авианосца уволили за рапорт о заболевших коронавирусом на борту 00:00 00:00

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