Из жизни авианосцев: ремонт «Адмирала Кузнецова» постоянно отодвигается, а командира американского авианосца уволили за рапорт о заболевших коронавирусом на борту
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают главные армейские новости
Из жизни авианосцев: ремонт «Адмирала Кузнецова» постоянно отодвигается, а командира американского авианосца уволили за рапорт о заболевших коронавирусом на борту
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