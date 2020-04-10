10 апреля. Введение звания «Почетный гражданин», выпуск романа Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби», переименование Царицына в Сталинград
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
10 апреля. Введение звания «Почетный гражданин», выпуск романа Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби», переименование Царицына в Сталинград
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10 апреля. В этот день в разные годы:
1883 год - в России вводится звание «Почетные граждане».
1925 год - в Нью-Йорке напечатан роман Фрэнсиса Скотт Фицджеральда «Великий Гэтсби».
1925 год - город Царицын переименован в Сталинград.
1981 год - открытие Мемориального музея космонавтики в Москве.