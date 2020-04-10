2020-04-10T02:02:56+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

10 апреля. Введение звания «Почетный гражданин», выпуск романа Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби», переименование Царицына в Сталинград

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

10 апреля. Введение звания «Почетный гражданин», выпуск романа Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби», переименование Царицына в Сталинград

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10 апреля. В этот день в разные годы:

1883 год - в России вводится звание «Почетные граждане».

1925 год - в Нью-Йорке напечатан роман Фрэнсиса Скотт Фицджеральда «Великий Гэтсби».

1925 год - город Царицын переименован в Сталинград.

1981 год - открытие Мемориального музея космонавтики в Москве.

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Тема: 3 апреля. Появление должности Генерального секретаря ВКПб, премьера фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика», лишение Бобби Фишера звания чемпиона мира по шахматам

В студии: Михаил АНТОНОВ
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