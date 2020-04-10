2020-04-10T12:34:53+03:00
Страна на удалёнке
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Садись, два! Система образования в России, родители и дети оказалась не готовы к дистанционному обучению

Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают с экспертами и слушателями, как выходить из сложной ситуации с обучением.Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают с экспертами и слушателями, как выходить из сложной ситуации с обучением.

Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают с экспертами и слушателями, как выходить из сложной ситуации с обучением

Садись, два! Система образования в России, родители и дети оказалась не готовы к дистанционному обучению

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