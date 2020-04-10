Лев Лещенко: Рядом со мной все эти дни были удивительные доктора, врачи, которые сейчас на передовой
В эфире Радио «Комсомольская правда» Арина Шарапова поговорила со Львом Лещенко, как он сейчас себя чувствует и как изменилась его жизнь после победы над коронавирусом.
В эфире Радио «Комсомольская правда» Арина Шарапова поговорила со Львом Лещенко, как он сейчас себя чувствует и как изменилась его жизнь после победы над коронавирусом
Лев Лещенко: Рядом со мной все эти дни были удивительные доктора, врачи, которые сейчас на передовой
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