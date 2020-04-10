2020-04-10T16:26:08+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

«Если не объявят ЧС, открою свои рестораны 15 апреля». Бизнесмен из Петербурга решил нарушить запрет властей и объявил об этом публично

Михаил Антонов рассказывает о главных темах дня.Михаил Антонов рассказывает о главных темах дня.

Совладелец группы SkyRest Александр Затуливетров на своей странице в фейсбуке написал, что «последней каплей» стало письмо от банка о том, что плановый платеж будет перенесен на месяц, но за отсрочку будут начислены проценты

«Если не объявят ЧС, открою свои рестораны 15 апреля». Бизнесмен из Петербурга решил нарушить запрет властей и объявил об этом публично

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