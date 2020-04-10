«Если не объявят ЧС, открою свои рестораны 15 апреля». Бизнесмен из Петербурга решил нарушить запрет властей и объявил об этом публично
Совладелец группы SkyRest Александр Затуливетров на своей странице в фейсбуке написал, что «последней каплей» стало письмо от банка о том, что плановый платеж будет перенесен на месяц, но за отсрочку будут начислены проценты
«Если не объявят ЧС, открою свои рестораны 15 апреля». Бизнесмен из Петербурга решил нарушить запрет властей и объявил об этом публично
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.