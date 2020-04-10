Заболевшим приходится добиваться теста на СOVID-19 угрозами, россияне идут на хитрости, чтобы пожениться во время карантина, экономика после провала вернется на докризисный уровень не раньше середины 2021 года
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
Заболевшим приходится добиваться теста на СOVID-19 угрозами, россияне идут на хитрости, чтобы пожениться во время карантина, экономика после провала вернется на докризисный уровень не раньше середины 2021 года
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