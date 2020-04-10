Волонтеров для помощи самоизолированным набирают по видеосвязи, онлайн-переговоры ОПЕК+ длились 10 часов, ритейлеры анонсировали рост цен на продукты на 5-15%
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
Волонтеров для помощи самоизолированным набирают по видеосвязи, онлайн-переговоры ОПЕК+ длились 10 часов, ритейлеры анонсировали рост цен на продукты на 5-15%
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