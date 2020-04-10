2020-04-10T20:40:28+03:00
Итоги недели. Николай Платошкин
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Президент сказал, что благодаря эпидемии мы поняли важность здравоохранения. Но внимание ему нужно уделять не только во время эпидемии

Валентин Алфимов обсуждает главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным.Валентин Алфимов обсуждает главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным.

Валентин Алфимов обсуждает главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным

Николай Платошкин: Президент сказал, что благодаря эпидемии мы поняли важность здравоохранения. Но внимание ему нужно уделять не только во время эпидемии

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