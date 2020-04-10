2020-04-10T23:54:53+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Власть годами приучала народ, что все решения принимает она. И не надо сейчас сваливать все на людей

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают введение пропускного режима в Москве и Подмосковье, бунт в колонии в Иркутской области и будет ли парад на 9 мая

Олег Кашин: Власть годами приучала народ, что все решения принимает она. И не надо сейчас сваливать все на людей

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