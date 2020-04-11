11 апреля. Продажа Луизианы американцам, премьера фильма «Королева бензоколонки», гибель актера и режиссера Леонида Быкова, выпуск миллионной «Волги»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
11 апреля. Продажа Луизианы американцам, премьера фильма «Королева бензоколонки», гибель актера и режиссера Леонида Быкова, выпуск миллионной «Волги»
11 апреля. В этот день в разные годы:
1803 год - Наполеон предлагает продать территорию Луизианы американцам.
1962 год - премьера фильма «Королева бензоколонки».
1979 год - в автомобильной аварии погибает актер и режиссер Леонид Быков.
1985 год - с конвейера Горьковского автозавода выходит миллионная «Волга».