11 Апр 2020 2020-04-11T10:29:51+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

11 апреля. Продажа Луизианы американцам, премьера фильма «Королева бензоколонки», гибель актера и режиссера Леонида Быкова, выпуск миллионной «Волги» 00:00 00:00

11 апреля. В этот день в разные годы:

1803 год - Наполеон предлагает продать территорию Луизианы американцам.

1962 год - премьера фильма «Королева бензоколонки».

1979 год - в автомобильной аварии погибает актер и режиссер Леонид Быков.

1985 год - с конвейера Горьковского автозавода выходит миллионная «Волга».