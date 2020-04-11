2020-04-11T10:29:51+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

11 апреля. Продажа Луизианы американцам, премьера фильма «Королева бензоколонки», гибель актера и режиссера Леонида Быкова, выпуск миллионной «Волги»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

11 апреля. Продажа Луизианы американцам, премьера фильма «Королева бензоколонки», гибель актера и режиссера Леонида Быкова, выпуск миллионной «Волги»

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11 апреля. В этот день в разные годы:

1803 год - Наполеон предлагает продать территорию Луизианы американцам.

1962 год - премьера фильма «Королева бензоколонки».

1979 год - в автомобильной аварии погибает актер и режиссер Леонид Быков.

1985 год - с конвейера Горьковского автозавода выходит миллионная «Волга».

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Был бы повод

Тема: 3 апреля. Появление должности Генерального секретаря ВКПб, премьера фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика», лишение Бобби Фишера звания чемпиона мира по шахматам

В студии: Михаил АНТОНОВ
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