2020-04-11T19:17:57+03:00
Что? Где? Когда? Online
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Что? Где? Когда? online. Что разрешили использовать водителям Квинсленда, как по русски называется животное «костенурка» и какая диета называется «ешьте ее»

Что? Где? Когда? online. Домашняя игра со знатокамиЧто? Где? Когда? online. Домашняя игра со знатоками

В домашней игре со слушателями сегодня играет тренер команды Бориса Белозерова, игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Георгий Арабули

Что? Где? Когда? online. Что разрешили использовать водителям Квинсленда, как по русски называется животное «костенурка» и какая диета называется «ешьте ее»

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 40.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 18:03 - 19:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? online. Что разрешили использовать водителям Квинсленда, как по русски называется животное «костенурка» и какая диета называется «ешьте ее»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Апреля 2020 20:03 - 21:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? Online. Что сделали для того, чтобы подчеркнуть превосходство народа над французским королем, на какой срок учеников освобождали после сильной порки и у кого тренер требовал треногу

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
9 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? online. Как дедушку Хасана называют в России, какое блюдо испанцы называют «узник, зажатый со всех сторон» и на что проверяют американских курсантов с помощью пищащей игрушки

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? online. Что по мнению Ремарки вечные меняющиеся странники, вместо какого традиционного обряда молодожены посетили города Золотого кольца и какой предмет гардероба отгоняет злых духов

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? online. Что сказал Рональд Рейган во время покушения на себя, название какого металла переводится как "волчья пена" и как гостям на Руси показывали, что они нежеланны

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
6 Апреля 2020 20:03 - 21:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? Online. Почему денщикам офицеров запрещалось крахмалить воротнички, у кого мы берем землю взаймы и как представляли жирафов в Средневековье

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
4 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? Online. Счетчик чего установлен в барах Исландии, на чем Месси подписал свой контракт и какое животное не изображал в своих мультиках Дисней

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
1 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: «Что? Где? Когда? Online». Какую букву добавляла Рина Зеленая к своему имени, с чем сравнивают женскую сумочку и что говорят корейцы, чтобы получилась хорошая улыбка

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
31 Марта 2020 20:03 - 21:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: «Что? Где? Когда? Online». Что американцы называют «карманным драконом», для чего надо макать пальцем в чашку с водой и что обязательно имели самураи XVI века

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
30 Марта 2020 20:03 - 21:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: «Что? Где? Когда? Online». Почему президента Израиля называют «национальным дедушкой», кому из русских писателей Марлен Дитрих хотела поцеловать руки и как полицейский остановил драку на футбольном матче

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Цифровые пропуска в Подмосковье в период самолизоляции:как оформить и кому необходимы
Цифровые пропуска в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходимы
После медикаментозной комы Надежда Бабкина не может говорить
США вышли на первое место в мире по количеству жертв коронавируса
В "Лукойле" ожидают установление цен на нефть в $30-40 после сделки ОПЕК+
Роскосмос подготовил техзадание на разработку двух вариантов новых пилотируемых космических кораблей
Бывшая сотрудница Байдена обвинила его в домогательствах
Компании, оказывающие помощь в борьбе с коронавирусом, получат поддержку
Оперштаб объяснил очередь из «скорых» перед больницей в Химках
Министерство культуры совместно со СМИ запустили серию концертов, посвящённых врачам
Доктор Мясников рассказал про "русское чудо", о котором все молчат
Страны Шенгена могут оставить свои границы закрытыми как минимум до осени
Правительство освободит часть предпринимателей от уплаты аренды на три месяца
Песков рассказал о прогнозах по распространению коронавируса в России
Интервью главврача Коммунарки Проценко было удалено с YouTube как недопустимый материал, а вскоре восстановлено без объяснения причин
В Китае лечение каждого пациента от коронавируса обходится в $3 - $142 тысячи
Песков о здоровье Путина: "Отменное, это видно по рабочему графику"
Песков сообщил о планах Кремля по проведению парада Победы
В Кремле считают, что о потеплении в отношениях между Вашингтоном и Москвой говорить не приходится
В Москве такси продолжит помогать врачам добираться до пациентов даже в условиях пропускного режима