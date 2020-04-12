12 Апр 2020 2020-04-12T10:55:54+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

12 апреля. Первый полет человека в космос, строительство МГУ на Воробьевых горах, премьера в Австралии фильма «Безумный Макс», открытие в Париже Диснейленда 00:00 00:00

12 апреля. В этот день в разные годы:

1961 год - первый полет человека в космос.

1949 год - начало строительства МГУ на Воробьевых горах.

1954 год - певец Билли Хейли записывает песню «Рок вокруг часов».

1979 год - премьера фильма в Австралии «Безумный Макс» с Мэлом Гибсоном в главной роли.

1992 год - в Париже открывается ЕвроДиснейленд.

1982 год - лучшим фильмом года в СССР был назван фильм «Вам и не снилось».