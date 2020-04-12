2020-04-12T10:55:54+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

12 апреля. Первый полет человека в космос, строительство МГУ на Воробьевых горах, премьера в Австралии фильма «Безумный Макс», открытие в Париже Диснейленда

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

12 апреля. Первый полет человека в космос, строительство МГУ на Воробьевых горах, премьера в Австралии фильма «Безумный Макс», открытие в Париже Диснейленда

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12 апреля. В этот день в разные годы:

1961 год - первый полет человека в космос.

1949 год - начало строительства МГУ на Воробьевых горах.

1954 год - певец Билли Хейли записывает песню «Рок вокруг часов».

1979 год - премьера фильма в Австралии «Безумный Макс» с Мэлом Гибсоном в главной роли.

1992 год - в Париже открывается ЕвроДиснейленд.

1982 год - лучшим фильмом года в СССР был назван фильм «Вам и не снилось».

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