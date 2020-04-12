12 апреля. Первый полет человека в космос, строительство МГУ на Воробьевых горах, премьера в Австралии фильма «Безумный Макс», открытие в Париже Диснейленда
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
12 апреля. Первый полет человека в космос, строительство МГУ на Воробьевых горах, премьера в Австралии фильма «Безумный Макс», открытие в Париже Диснейленда
12 апреля. В этот день в разные годы:
1961 год - первый полет человека в космос.
1949 год - начало строительства МГУ на Воробьевых горах.
1954 год - певец Билли Хейли записывает песню «Рок вокруг часов».
1979 год - премьера фильма в Австралии «Безумный Макс» с Мэлом Гибсоном в главной роли.
1992 год - в Париже открывается ЕвроДиснейленд.
1982 год - лучшим фильмом года в СССР был назван фильм «Вам и не снилось».