2020-04-12T15:37:16+03:00
What's up, страна!
Игорь ИЗМАЙЛОВ

В Москве уже появились мошенники продающие цифровые пропуска, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут оставаться заразными, день космонавтики впервые отпразднуют в онлайн-формате

В стране продолжается период самоизоляцииВ стране продолжается период самоизоляцииФото: Олег УКЛАДОВ

Игорь Измайлов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня

В Москве уже появились мошенники продающие цифровые пропуска, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут оставаться заразными, день космонавтики впервые отпразднуют в онлайн-формате

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