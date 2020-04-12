В Москве уже появились мошенники продающие цифровые пропуска, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут оставаться заразными, день космонавтики впервые отпразднуют в онлайн-формате
В стране продолжается период самоизоляцииФото: Олег УКЛАДОВ
Игорь Измайлов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
В Москве уже появились мошенники продающие цифровые пропуска, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут оставаться заразными, день космонавтики впервые отпразднуют в онлайн-формате
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