В России все чаще коронавирусной инфекцией заражаются медики, Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия, региональные власти вносят коррективы в режимы самоизоляции
В России все чаще опасной инфекцией заражаются медикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Игорь Измайлов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
В России все чаще коронавирусной инфекцией заражаются медики, Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия, региональные власти вносят коррективы в режимы самоизоляции
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