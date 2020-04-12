2020-04-12T21:33:55+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

13 апреля. Выход первого тома собрания сочинений Максима Горького, испытание первого в России троллейбуса и убийство генерала Корнилова

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

13 апреля. Выход первого тома собрания сочинений Максима Горького, испытание первого в России троллейбуса и убийство генерала Корнилова

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13 апреля. В этот день в разные годы:

1898 год. Выход первого тома собрания сочинений Максима Горького.

1902 год. Испытание первого в России троллейбуса.

1918 год. Генерал Лавр Корнилов убит при штурме Екатеринодара.

1980 год. Первая коммерческая видеокассета выходит в Великобритании.

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