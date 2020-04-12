13 апреля. Выход первого тома собрания сочинений Максима Горького, испытание первого в России троллейбуса и убийство генерала Корнилова
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
13 апреля. Выход первого тома собрания сочинений Максима Горького, испытание первого в России троллейбуса и убийство генерала Корнилова
13 апреля. В этот день в разные годы:
1898 год. Выход первого тома собрания сочинений Максима Горького.
1902 год. Испытание первого в России троллейбуса.
1918 год. Генерал Лавр Корнилов убит при штурме Екатеринодара.
1980 год. Первая коммерческая видеокассета выходит в Великобритании.