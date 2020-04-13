Предъявите ваши документы! Москва вводит электронные пропуска. Помогут ли они остановить распространение коронавируса?
Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов разбираются вместе с экспертами и слушателями, как получить пропуск, попасть в город, передвигаться на личном автомобиле и общественном транспорте
Предъявите ваши документы! Москва вводит электронные пропуска. Помогут ли они остановить распространение коронавируса?
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