2020-04-13T10:29:13+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Предъявите ваши документы! Москва вводит электронные пропуска. Помогут ли они остановить распространение коронавируса?

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов разбираются вместе с экспертами и слушателями, как будут вводиться и работать электронные пропуска.Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов разбираются вместе с экспертами и слушателями, как будут вводиться и работать электронные пропуска.

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов разбираются вместе с экспертами и слушателями, как получить пропуск, попасть в город, передвигаться на личном автомобиле и общественном транспорте

Предъявите ваши документы! Москва вводит электронные пропуска. Помогут ли они остановить распространение коронавируса?

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