2020-04-13T11:13:38+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Адвокат Анатолий Кучерена: Те штрафы, которые выписаны за нарушение карантина, могут быть обжалованы в суде

Сегодня Арина Шарапова отправилась в гости к адвокату, доктору юридических наук, профессору Анатолию Кучерене.Сегодня Арина Шарапова отправилась в гости к адвокату, доктору юридических наук, профессору Анатолию Кучерене.

Сегодня Арина Шарапова отправилась в гости к адвокату, доктору юридических наук, профессору Анатолию Кучерене, чтобы выяснить, насколько законны ограничения на передвижения граждан и введение пропускной системы

Адвокат Анатолий Кучерена: Те штрафы, которые выписаны за нарушение карантина, могут быть обжалованы в суде

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 34.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 9:03 - 9:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Адвокат Анатолий Кучерена: Те штрафы, которые выписаны за нарушение карантина, могут быть обжалованы в суде

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Анатолий КУЧЕРЕНА
07:30
21:30
10 Апреля 2020 9:03 - 10:02

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Лев Лещенко: Рядом со мной все эти дни были удивительные доктора, врачи, которые сейчас на передовой

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Лев ЛЕЩЕНКО
07:30
21:30
9 Апреля 2020 9:03 - 10:02

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Ирина Винер-Усманова: Пришлось доказывать правительству, что убирать сейчас гимнасток с тренировочной базы в Новогорске равносильно смерти

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Ирина ВИНЕР-УСМАНОВА
07:30
21:30
8 Апреля 2020 9:03 - 10:02

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Космонавт Фёдор Юрчихин: Экономический эффект от добычи полезных ископаемых сомнительный. Но для США это дело принципа

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Фёдор ЮРЧИХИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Психиатр Минздрава сообщил о росте числа обращений за психологической помощью из-за коронавируса
Футболист Федор Смолов потратил миллион на покупку масок для врачей скорой помощи
Дети не могут передвигаться по Москве во время самоизоляции без родителей
От коронавируса умер актер Морис Барье из фильма «Беглецы»
Ученые дали советы, как противостоять коронавирусу
Путин поручил правительству рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды
Тест-систему на выявление иммунитета к коронавирусу могут запустить в течение недели
Участник угона Ту-154 в Пакистан рассказал о событиях 30-летней давности
В туалетной бумаге обнаружили энтеробактерии
Адвокат рассказал, можно ли оспорить штрафы за нарушение пропускного режима в Москве
Стивен Кинг попросил не сравнивать коронавирус с гриппом-убийцей из его романа «Противостояние»
В Кремле рассказали о контактах Путина и Трампа
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистке стало лучше, но врачи боятся давать прогнозы
Вирусолог предсказал мутацию коронавируса
«У страха глаза велики»: Песков отреагировал на опасения, что из-за кризиса вернутся 90-е
Минздрав порекомендовал рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус
Число заболевших коронавирусом в России растет на 17-18% в день
Эксперт рассказала о смене динамики распространения коронавируса в России
Цифровые пропуска для самозанятых граждан в Москве в период коронавируса: как оформить и кому необходимы