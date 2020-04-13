Адвокат Анатолий Кучерена: Те штрафы, которые выписаны за нарушение карантина, могут быть обжалованы в суде
Сегодня Арина Шарапова отправилась в гости к адвокату, доктору юридических наук, профессору Анатолию Кучерене.
Сегодня Арина Шарапова отправилась в гости к адвокату, доктору юридических наук, профессору Анатолию Кучерене, чтобы выяснить, насколько законны ограничения на передвижения граждан и введение пропускной системы
Адвокат Анатолий Кучерена: Те штрафы, которые выписаны за нарушение карантина, могут быть обжалованы в суде
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