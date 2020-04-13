2020-04-13T11:35:08+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Последний вздох авторынка: продажи машин в России снизятся в 20 раз этой весной

Автосалоны просят разрешить им открыться. Если с продажей автомобилей вопрос чисто теоретически можно решить дистанционно, то с официальным техобслуживанием - никак.Автосалоны просят разрешить им открыться. Если с продажей автомобилей вопрос чисто теоретически можно решить дистанционно, то с официальным техобслуживанием - никак.Фото: Александр ГЛУЗ

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин

Последний вздох авторынка: продажи машин в России снизятся в 20 раз этой весной

00:00
00:00

Главные темы выпуска:

- Последний вздох авторынка: продажи машин в России снизятся в 20 раз этой весной.

Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.

- Шипы на весеннем асфальте. Пять советов, как уберечь зимнюю резину, когда автосервисы и шиномонтажи закрыты из-за карантина.

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».

- На что влияет цвет автомобиля: цена, безопасность, угоняемость и другие подводные камни.

Гости: автожурналист Федор Буцко.

- Subaru 360: первая японская малолитражка, покорившая мир.

Гости: автожурналист Александр Пикуленко.

Скачать передачу [mp3, 38.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
8 Апреля 2020 10:03 - 11:02

Мой автомобиль

Тема: Как восстановить двигатель автомобиля после длительной эксплуатации в городском цикле

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ

В гостях: Юрий ЛАВРОВ, Сергей ЗЕЛЕНЬКОВ
07:30
21:30
3 Апреля 2020 10:03 - 10:54

Мой автомобиль

Тема: Самоизоляция и карантин – время для новых способов покупки автомобилей. А ГИБДД всерьез собирается штрафовать за использование видеорегистраторов

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
07:30
21:30
2 Апреля 2020 10:03 - 10:15

Мой автомобиль

Тема: ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем. А ужесточение правил техосмотра отложат на несколько лет

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ

В гостях: Андрей ОСИПОВ, Олег ОСИПОВ, Федор БУЦКО, Юрий СИДОРЕНКО, Александр ПИКУЛЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Психиатр Минздрава сообщил о росте числа обращений за психологической помощью из-за коронавируса
Футболист Федор Смолов потратил миллион на покупку масок для врачей скорой помощи
Дети не могут передвигаться по Москве во время самоизоляции без родителей
От коронавируса умер актер Морис Барье из фильма «Беглецы»
Ученые дали советы, как противостоять коронавирусу
Путин поручил правительству рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды
Тест-систему на выявление иммунитета к коронавирусу могут запустить в течение недели
Участник угона Ту-154 в Пакистан рассказал о событиях 30-летней давности
В туалетной бумаге обнаружили энтеробактерии
Адвокат рассказал, можно ли оспорить штрафы за нарушение пропускного режима в Москве
Стивен Кинг попросил не сравнивать коронавирус с гриппом-убийцей из его романа «Противостояние»
В Кремле рассказали о контактах Путина и Трампа
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистке стало лучше, но врачи боятся давать прогнозы
Вирусолог предсказал мутацию коронавируса
«У страха глаза велики»: Песков отреагировал на опасения, что из-за кризиса вернутся 90-е
Минздрав порекомендовал рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус
Число заболевших коронавирусом в России растет на 17-18% в день
Эксперт рассказала о смене динамики распространения коронавируса в России
Цифровые пропуска для самозанятых граждан в Москве в период коронавируса: как оформить и кому необходимы