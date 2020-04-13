Последний вздох авторынка: продажи машин в России снизятся в 20 раз этой весной
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин
Последний вздох авторынка: продажи машин в России снизятся в 20 раз этой весной
Главные темы выпуска:
- Последний вздох авторынка: продажи машин в России снизятся в 20 раз этой весной.
Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.
- Шипы на весеннем асфальте. Пять советов, как уберечь зимнюю резину, когда автосервисы и шиномонтажи закрыты из-за карантина.
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».
- На что влияет цвет автомобиля: цена, безопасность, угоняемость и другие подводные камни.
Гости: автожурналист Федор Буцко.
- Subaru 360: первая японская малолитражка, покорившая мир.
Гости: автожурналист Александр Пикуленко.