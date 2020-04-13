13 Апр 2020 2020-04-13T11:35:08+03:00

Автосалоны просят разрешить им открыться. Если с продажей автомобилей вопрос чисто теоретически можно решить дистанционно, то с официальным техобслуживанием - никак. Фото: Александр ГЛУЗ

Последний вздох авторынка: продажи машин в России снизятся в 20 раз этой весной 00:00 00:00

Главные темы выпуска:

- Последний вздох авторынка: продажи машин в России снизятся в 20 раз этой весной.

Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.

- Шипы на весеннем асфальте. Пять советов, как уберечь зимнюю резину, когда автосервисы и шиномонтажи закрыты из-за карантина.

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».

- На что влияет цвет автомобиля: цена, безопасность, угоняемость и другие подводные камни.

Гости: автожурналист Федор Буцко.

- Subaru 360: первая японская малолитражка, покорившая мир.

Гости: автожурналист Александр Пикуленко.