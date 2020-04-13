2020-04-13T14:32:35+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Кудрин спрогнозировал рост безработицы в 3 раза, COVID-19 поражает бедных гораздо сильнее, чем богатых, эксперт объяснил, в чем главная опасность коронавируса

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами главные темы дня

Кудрин спрогнозировал рост безработицы в 3 раза, COVID-19 поражает бедных гораздо сильнее, чем богатых, эксперт объяснил, в чем главная опасность коронавируса

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