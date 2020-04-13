2020-04-13T21:08:48+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Директор Космического центра Сколтеха Антон Иванов: Колонию на Марсе лучше всего строить с помощью астероидов

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с директором Космического центра Сколтеха Антоном Ивановым, как наши дела в космосе.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с директором Космического центра Сколтеха Антоном Ивановым, как наши дела в космосе.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с директором Космического центра Сколтеха Антоном Ивановым, потеряли ли мы первенство в космосе, зачем Трамп подписал указ об освоении Луны и одиноки ли мы во Вселенной

Директор Космического центра Сколтеха Антон Иванов: Колонию на Марсе лучше всего строить с помощью астероидов

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