Директор Космического центра Сколтеха Антон Иванов: Колонию на Марсе лучше всего строить с помощью астероидов
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с директором Космического центра Сколтеха Антоном Ивановым, потеряли ли мы первенство в космосе, зачем Трамп подписал указ об освоении Луны и одиноки ли мы во Вселенной
Директор Космического центра Сколтеха Антон Иванов: Колонию на Марсе лучше всего строить с помощью астероидов
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