14 апреля. Отмена пыток при допросах в России, первый автомобиль Вольво, смерть Владимира Маяковского и появление звания «Летчик - космонавт»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
14 апреля. Отмена пыток при допросах в России, первый автомобиль Вольво, смерть Владимира Маяковского и появление звания «Летчик - космонавт»
14 апреля. В этот день в разные годы:
1801 год - Александр I упраздняет «тайную экспедицию» Сената и отменяет пытки при допросах.
1927 год - в шведском Гётеборге выпускают первый автомобиль Вольво.
1930 год - самоубийство Владимира Маяковского.
1961 год - утверждено положение о звании «Летчик - космонавт».