2020-04-14T01:01:07+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

14 апреля. Отмена пыток при допросах в России, первый автомобиль Вольво, смерть Владимира Маяковского и появление звания «Летчик - космонавт»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

14 апреля. Отмена пыток при допросах в России, первый автомобиль Вольво, смерть Владимира Маяковского и появление звания «Летчик - космонавт»

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14 апреля. В этот день в разные годы:

1801 год - Александр I упраздняет «тайную экспедицию» Сената и отменяет пытки при допросах.

1927 год - в шведском Гётеборге выпускают первый автомобиль Вольво.

1930 год - самоубийство Владимира Маяковского.

1961 год - утверждено положение о звании «Летчик - космонавт».

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