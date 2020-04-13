13 Апр 2020 2020-04-14T01:01:07+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

14 апреля. Отмена пыток при допросах в России, первый автомобиль Вольво, смерть Владимира Маяковского и появление звания «Летчик - космонавт» 00:00 00:00

14 апреля. В этот день в разные годы:

1801 год - Александр I упраздняет «тайную экспедицию» Сената и отменяет пытки при допросах.

1927 год - в шведском Гётеборге выпускают первый автомобиль Вольво.

1930 год - самоубийство Владимира Маяковского.

1961 год - утверждено положение о звании «Летчик - космонавт».