2020-04-14T11:03:13+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Несмотря на хакерские атаки, в Москве уже выписано почти 2 млн цифровых пропусков

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают главные события дня.Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают главные события дня.

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами, какие сложности возникают при оформлении цифровых пропусков и как их решать

Несмотря на хакерские атаки, в Москве уже выписано почти 2 млн цифровых пропусков

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