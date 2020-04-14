Несмотря на хакерские атаки, в Москве уже выписано почти 2 млн цифровых пропусков
Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами, какие сложности возникают при оформлении цифровых пропусков и как их решать
Несмотря на хакерские атаки, в Москве уже выписано почти 2 млн цифровых пропусков
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