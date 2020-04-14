Чистота – залог здоровья, защиты от коронавируса и долгой жизни автомобиля. Чистим автомобиль правильно
Чистить машину, менять фильтры и обрабатывать систему кондиционирования нужно регулярно, чтобы дышать чистым и незаразным воздухом.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Как привести машину в порядок, Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская говорят с гендиректором компании «Супротек» Сергеем Зеленьковым и директором департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрием Лавровым
Чистота – залог здоровья, защиты от коронавируса и долгой жизни автомобиля. Чистим автомобиль правильно
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