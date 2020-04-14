2020-04-14T16:03:25+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Индекс самоизоляции начал падать по всем городам, 20% российских компаний урезали зарплаты сотрудникам, вирусолог Владимир Никифоров рассказал об опасности жёсткого карантина

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня

Индекс самоизоляции начал падать по всем городам, 20% российских компаний урезали зарплаты сотрудникам, вирусолог Владимир Никифоров рассказал об опасности жёсткого карантина

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