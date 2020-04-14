Индекс самоизоляции начал падать по всем городам, 20% российских компаний урезали зарплаты сотрудникам, вирусолог Владимир Никифоров рассказал об опасности жёсткого карантина
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня
Индекс самоизоляции начал падать по всем городам, 20% российских компаний урезали зарплаты сотрудникам, вирусолог Владимир Никифоров рассказал об опасности жёсткого карантина
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