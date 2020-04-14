В «Векторе» отобрали 60 добровольцев для испытания вакцины от коронавируса, в Приморье открывают школы, в Екатеринбурге церковь призвала приходить в храм несмотря на запрет
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня
В «Векторе» отобрали 60 добровольцев для испытания вакцины от коронавируса, в Приморье открывают школы, в Екатеринбурге церковь призвала приходить в храм несмотря на запрет
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