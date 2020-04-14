Владимир Мау: Ситуация сейчас сравнима разве что с военными действиями. Но ЕГЭ лучше оставить
ЕГЭ в этом году могут сдвинуть или вовсе отменить. Как в таком случае будет проходить зачисление в ВУЗы, Александр Милкус обсуждает с ректором РАНХиГС Владимиром Мау
Владимир Мау: Ситуация сейчас сравнима разве что с военными действиями. Но ЕГЭ лучше оставить
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