Россия вошла в топ-15 стран-лидеров по распространению коронавируса. Кто дооптимизировал российскую медицину до того, что она оказалась не готова к пандемии
Когда Россия достигнет пика заболеваемости и вернет ли коронавирус нашу медицину от «оптимизации» к старой доброй советской модели, Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с кандидатом медицинских наук Андреем Рагозиным
Россия вошла в топ-15 стран-лидеров по распространению коронавируса. Кто дооптимизировал российскую медицину до того, что она оказалась не готова к пандемии
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!