2020-04-14T21:09:03+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Россия вошла в топ-15 стран-лидеров по распространению коронавируса. Кто дооптимизировал российскую медицину до того, что она оказалась не готова к пандемии

Насколько российская медицина была готова к пандемии.Насколько российская медицина была готова к пандемии.

Когда Россия достигнет пика заболеваемости и вернет ли коронавирус нашу медицину от «оптимизации» к старой доброй советской модели, Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с кандидатом медицинских наук Андреем Рагозиным

Россия вошла в топ-15 стран-лидеров по распространению коронавируса. Кто дооптимизировал российскую медицину до того, что она оказалась не готова к пандемии

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