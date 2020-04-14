Экология в период коронавируса: Воздух стал чище, вода - прозрачнее, а трава - зеленее
О неожиданных плюсах и еще более неожиданных минусах для природы от пандемии Надана Фридрихсон и Сергей Мардан говорят с сотрудницей проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace Ириной Козловских
Экология в период коронавируса: Воздух стал чище, вода - прозрачнее, а трава - зеленее
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