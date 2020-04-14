2020-04-14T21:56:12+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

15 апреля. Освящение Большого Кремлевского дворца в Москве, гибель «Титаника», введение пенсий по старости в СССР

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

15 апреля. Освящение Большого Кремлевского дворца в Москве, гибель «Титаника», введение пенсий по старости в СССР

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15 апреля. В этот день в разные годы:

1849 год - освящен Большой Кремлевский дворец в Москве.

1912 год - в Атлантическом океане затонул корабль «Титаник».

1929 год - в СССР вводится пенсионное обеспечение по старости.

1990 год - первое выступление группы «Летний сад» с солисткой Татьяной Булановой.

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