15 апреля. Освящение Большого Кремлевского дворца в Москве, гибель «Титаника», введение пенсий по старости в СССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
15 апреля. Освящение Большого Кремлевского дворца в Москве, гибель «Титаника», введение пенсий по старости в СССР
15 апреля. В этот день в разные годы:
1849 год - освящен Большой Кремлевский дворец в Москве.
1912 год - в Атлантическом океане затонул корабль «Титаник».
1929 год - в СССР вводится пенсионное обеспечение по старости.
1990 год - первое выступление группы «Летний сад» с солисткой Татьяной Булановой.