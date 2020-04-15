После введения пропусков Москва встала в гигантских пробках. И в метро тоже
Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают, с какими сложностями столкнулись москвичи и жители Подмосковья из-за введения пропускной системы и насколько эта мера была необходима
После введения пропусков Москва встала в гигантских пробках. И в метро тоже
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