2020-04-15T10:59:08+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

После введения пропусков Москва встала в гигантских пробках. И в метро тоже

Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают, с какими сложностями столкнулись москвичи и жители Подмосковья из-за введения пропускной системы и насколько эта мера была необходима.Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают, с какими сложностями столкнулись москвичи и жители Подмосковья из-за введения пропускной системы и насколько эта мера была необходима.

Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают, с какими сложностями столкнулись москвичи и жители Подмосковья из-за введения пропускной системы и насколько эта мера была необходима

После введения пропусков Москва встала в гигантских пробках. И в метро тоже

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