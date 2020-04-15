Зарядка с «Комсомолкой»: несложные упражнения от фитнес-эксперта Эдуарда Каневского
Александр Капков и Влад Кутузов повторяют упражнения за тренером, чтобы поддерживать себя в форме на самоизоляции
Зарядка с «Комсомолкой»: несложные упражнения от фитнес-эксперта Эдуарда Каневского
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