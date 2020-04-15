2020-04-15T12:38:45+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

ПДД на время карантина: какие штрафы можно поймать на дороге, и как бороться за справедливость

Во время режима самоизоляции на улицах стало гораздо больше сотрудников ГИБДД и шансы нарваться на штрафы выросли.Во время режима самоизоляции на улицах стало гораздо больше сотрудников ГИБДД и шансы нарваться на штрафы выросли.Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин

ПДД на время карантина: какие штрафы можно поймать на дороге, и как бороться за справедливость

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Главные темы:

- ПДД на время карантина: какие штрафы можно поймать на дороге, и как бороться за справедливость

Гости: автожурналист Федор Буцко.

- А нужен ли нам техосмотр?

Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.

- Что делать с затертыми номерами?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».

- Москвич-412: будущее советского автопрома, которое не стало светлым

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист.

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