15 Апр 2020 2020-04-15T12:38:45+03:00

Во время режима самоизоляции на улицах стало гораздо больше сотрудников ГИБДД и шансы нарваться на штрафы выросли. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПДД на время карантина: какие штрафы можно поймать на дороге, и как бороться за справедливость 00:00 00:00

Главные темы:

- ПДД на время карантина: какие штрафы можно поймать на дороге, и как бороться за справедливость

Гости: автожурналист Федор Буцко.

- А нужен ли нам техосмотр?

Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.

- Что делать с затертыми номерами?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».

- Москвич-412: будущее советского автопрома, которое не стало светлым

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист.