ПДД на время карантина: какие штрафы можно поймать на дороге, и как бороться за справедливость
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин
ПДД на время карантина: какие штрафы можно поймать на дороге, и как бороться за справедливость
Главные темы:
- ПДД на время карантина: какие штрафы можно поймать на дороге, и как бороться за справедливость
Гости: автожурналист Федор Буцко.
- А нужен ли нам техосмотр?
Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.
- Что делать с затертыми номерами?
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».
- Москвич-412: будущее советского автопрома, которое не стало светлым
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист.