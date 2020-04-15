Собянин потребовал от МВД ликвидировать очереди из-за проверки цифровых пропусков, группа «7Б» представила песню в эфире Радио КП, экономисты нашли лекарство против коронакризиса
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня
Собянин потребовал от МВД ликвидировать очереди из-за проверки цифровых пропусков, группа «7Б» представила песню в эфире Радио КП, экономисты нашли лекарство против коронакризиса
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