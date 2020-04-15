2020-04-15T13:37:37+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Собянин потребовал от МВД ликвидировать очереди из-за проверки цифровых пропусков, группа «7Б» представила песню в эфире Радио КП, экономисты нашли лекарство против коронакризиса

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня

Собянин потребовал от МВД ликвидировать очереди из-за проверки цифровых пропусков, группа «7Б» представила песню в эфире Радио КП, экономисты нашли лекарство против коронакризиса

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