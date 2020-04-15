В Мурманске закупают электронные браслеты для пациентов с коронавирусом, в Крыму начали наказывать за прогулки в общественных местах, в сидящее на самоизоляции тувинское село протянули сотовую связь
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня
В Мурманске закупают электронные браслеты для пациентов с коронавирусом, в Крыму начали наказывать за прогулки в общественных местах, в сидящее на самоизоляции тувинское село протянули сотовую связь
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