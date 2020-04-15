Что? Где? Когда? Online. Какое животное на гербе символизирует расовое равенство, какое географическое название было заменено в советской экранизации Шерлока Холмса и что не меняет глупый человек по мнению Черчилля
В домашней игре со слушателями сегодня участвует Виктор Сиднев, магистр игры «Что? Где Когда?»
В домашней игре со слушателями сегодня участвует Виктор Сиднев, магистр игры «Что? Где Когда?»
Что? Где? Когда? Online. Какое животное на гербе символизирует расовое равенство, какое географическое название было заменено в советской экранизации Шерлока Холмса и что не меняет глупый человек по мнению Черчилля
00:00
00:00