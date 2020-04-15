Олег Кашин: Сегодня пошли прахом 3 недели карантина из-за искусственных пробок в московском метро. Люди зря сидели дома
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают проблему с введением электронных пропусков в столице, перспективу отмены парада 9 мая и меры по поддержке бизнеса, объявленные Путиным
Олег Кашин: Сегодня в Москве пошли прахом 3 недели карантина из-за искусственных пробок в метро. Люди зря сидели дома
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