2020-04-16T01:00:55+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

16 апреля. Коронация Павла I, прибытие Владимира Ленина в Петроград, выпуск первых телевизоров в СССР, лучший фильм года - «Интердевочка»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

16 апреля. Коронация Павла I, прибытие Владимира Ленина в Петроград, выпуск первых телевизоров в СССР, лучший фильм года - «Интердевочка»

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16 апреля. В этот день в разные годы:

1797 год - коронация Павла I, сына Екатерины II.

1917 год - на Финляндский вокзал Петрограда прибывает Владимир Ленин.

1932 год - на Ленинградском радиозаводе изготовлены первые телевизоры.

1947 год - Советник президента США Бернард Барух впервые назвал отношения между СССР и США «холодной войной».

1990 год - «Интердевочка» названа лучшим фильмом года, а Елена Яковлева названа лучшей актрисой года.

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