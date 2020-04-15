16 апреля. Коронация Павла I, прибытие Владимира Ленина в Петроград, выпуск первых телевизоров в СССР, лучший фильм года - «Интердевочка»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
16 апреля. Коронация Павла I, прибытие Владимира Ленина в Петроград, выпуск первых телевизоров в СССР, лучший фильм года - «Интердевочка»
16 апреля. В этот день в разные годы:
1797 год - коронация Павла I, сына Екатерины II.
1917 год - на Финляндский вокзал Петрограда прибывает Владимир Ленин.
1932 год - на Ленинградском радиозаводе изготовлены первые телевизоры.
1947 год - Советник президента США Бернард Барух впервые назвал отношения между СССР и США «холодной войной».
1990 год - «Интердевочка» названа лучшим фильмом года, а Елена Яковлева названа лучшей актрисой года.