15 Апр 2020 2020-04-16T01:00:55+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

16 апреля. Коронация Павла I, прибытие Владимира Ленина в Петроград, выпуск первых телевизоров в СССР, лучший фильм года - «Интердевочка» 00:00 00:00

16 апреля. В этот день в разные годы:

1797 год - коронация Павла I, сына Екатерины II.

1917 год - на Финляндский вокзал Петрограда прибывает Владимир Ленин.

1932 год - на Ленинградском радиозаводе изготовлены первые телевизоры.

1947 год - Советник президента США Бернард Барух впервые назвал отношения между СССР и США «холодной войной».

1990 год - «Интердевочка» названа лучшим фильмом года, а Елена Яковлева названа лучшей актрисой года.