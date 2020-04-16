Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам
Влад Кутузов, Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают со слушателями и экспертами, помогут ли предложенные президентом меры по поддержке бизнеса, как бороться с пробками в метро при проверке пропусков и можно ли учесть ошибки Италии
Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам
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