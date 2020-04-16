2020-04-16T12:06:15+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам

Влад Кутузов, Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают со слушателями и экспертами главные темы дня.Влад Кутузов, Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают со слушателями и экспертами главные темы дня.

Влад Кутузов, Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают со слушателями и экспертами, помогут ли предложенные президентом меры по поддержке бизнеса, как бороться с пробками в метро при проверке пропусков и можно ли учесть ошибки Италии

Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам

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