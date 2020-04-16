Первые сутки езды по пропускам в Москве: подводные камни и вопросы без ответа
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин
Первые сутки езды по пропускам в Москве: подводные камни и вопросы без ответа
Главные темы:
- Первые сутки езды по пропускам в Москве: подводные камни и вопросы без ответа
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».
- Кто заплатит за проезд по платным дорогам, пока по ним никто не ездит из-за карантина и самоизоляции
Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.
- Удивительное рядом: машины будущего, которые уже ездят по дорогам
Гости: автожурналист Федор Буцко.
- Телосложение автомобиля: какие бывают компоновки машин
Гости: автожурналист Александр Пикуленко.