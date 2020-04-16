16 Апр 2020 2020-04-16T14:37:04+03:00

Первые сутки езды по пропускам в Москве: подводные камни и вопросы без ответа 00:00 00:00

Главные темы:

- Первые сутки езды по пропускам в Москве: подводные камни и вопросы без ответа

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».

- Кто заплатит за проезд по платным дорогам, пока по ним никто не ездит из-за карантина и самоизоляции

Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.

- Удивительное рядом: машины будущего, которые уже ездят по дорогам

Гости: автожурналист Федор Буцко.

- Телосложение автомобиля: какие бывают компоновки машин

Гости: автожурналист Александр Пикуленко.