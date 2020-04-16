Столичные таксисты просят освободить их от проверки пропусков у клиентов, российские военные врачи начали лечить больных COVID-19 в госпитале в Италии, в Краснодарском крае заболеваемость коронавирусом пошла на спад
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами главные темы дня
Столичные таксисты просят освободить их от проверки пропусков у клиентов, российские военные врачи начали лечить больных COVID-19 в госпитале в Италии, в Краснодарском крае заболеваемость коронавирусом пошла на спад
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