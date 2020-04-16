2020-04-16T20:25:16+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Столичные таксисты просят освободить их от проверки пропусков у клиентов, российские военные врачи начали лечить больных COVID-19 в госпитале в Италии, в Краснодарском крае заболеваемость коронавирусом пошла на спад

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами главные темы дня

Столичные таксисты просят освободить их от проверки пропусков у клиентов, российские военные врачи начали лечить больных COVID-19 в госпитале в Италии, в Краснодарском крае заболеваемость коронавирусом пошла на спад

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